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    Аналитика и комментарии

    В США планируется серьезный рост добычи нефти… вопреки ОПЕК

    (обновлено: )24001
    Рост добычи в США уже привел к увеличению запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей.
    Здание ОПЕК в Вене
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Американские производители сланцевой нефти планируют амбициозный рост добычи вне бассейна Permian в штате Техас вопреки стратегии ОПЕК по сокращению добычи, пишет агентство Рейтер.

    Занимающиеся сланцами компании восстанавливаются после двух лет ценовой войны с картелем, и многие из них планируют расширять деятельность в Северной Дакоте, Оклахоме и других районах нетрадиционных углеводородов.

    За последние полгода главный сланцевый бассейн США — Permian – уже продемонстрировал резкий рост добычи. Hess Corp, Chesapeake Energy Corp, Continental Resources и другие компании на этой неделе рассказали на конференции в Хьюстоне о своих планах роста, которые приведут к увеличению экспорта американской нефти в ближайшем десятилетии, сообщают РИА Новости.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
    ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

    Рост добычи в США уже привел к увеличению запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 528,4 миллиона баррелей. Нефть на этом фоне опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель.

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    Это снижение подчеркнуло растущее влияние сланцевой нефти США на мировые цены и поставки, что раньше было прерогативой ОПЕК. "Сейчас мы в чем-то на равной основе с ОПЕК", — сказал глава Continental Resources Гарольд Хамм (Harold Hamm), чья компания инвестирует в сланцевые проекты в Оклахоме. На месторождениях бассейна Bakken компания наняла подрядчиков для работ на скважинах. Которые были законсервированы во время спада.

    "Мы возвращаемся к росту в Bakken", — заявляет глава компании Hess Джон Хесс (John Hess).

    В 2016 году в бассейне Permian было приобретено участков на 28 миллиардов долларов, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Chevron, владеющая участками площадью в 0,81 миллиона гектаров в бассейне Permian, ожидает роста добычи там к концу десятилетия на 20%.

    "Мы наращиваем темп", — говорит глава компании Джон Уотсон (John Watson).

    На прошлой неделе картель впервые провел встречу с представителями американской нефтяной индустрии. По ее итогам глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что им удалось "пробить лед" в переговорах, однако отметил, что США пока не близки к тому уровню производства нефти, который бы вызвал беспокойство у картеля.

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    "ОПЕК пытается выяснить, что такое сланцы в США. Сланцевые компании США пытаются выяснить, куда будут двигаться цены (на нефть). Мы учимся друг у друга", — сказал председатель совета директоров Pioneer Natural Resource Скотт Шеффилд (Scott Sheffield).

    Очередная встреча ОПЕК состоится в мае. В ноябре 2016 года организация договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

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