Генсек ОПЕК пошутил об автоматическом принятия РФ в организацию

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, говоря о сотрудничестве с Россией, пошутил, что страна может быть автоматически принята в организацию.

"Приятно слышать (министра энергетики РФ Александра — Ред.) Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности (России — Ред.) вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее… и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК", — сказал Баркиндо в ходе своего выступления на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова характерной для него улыбкой.

Министр энергетики РФ Новак в ходе своего выступления в понедельник на CERAWeek сообщил, что Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Однако глава российского Минэнерго отметил важность и целесообразность взаимодействия со странами-экспортерами нефти.

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Позднее в понедельник генсек ОПЕК заявил РИА Новости, что организации пока достаточно взаимодействия и поддержки от РФ, несмотря на отсутствие у страны планов вступить в картель.