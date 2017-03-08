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    Генсек ОПЕК пошутил об автоматическом принятия РФ в организацию

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    Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе своего выступления на CERAWeek сообщил, что Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК.
    Здание ОПЕК в Вене
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, говоря о сотрудничестве с Россией, пошутил, что страна может быть автоматически принята в организацию.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
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    "Приятно слышать (министра энергетики РФ Александра — Ред.) Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности (России — Ред.) вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее… и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК", — сказал Баркиндо в ходе своего выступления на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова характерной для него улыбкой.

    Министр энергетики РФ Новак в ходе своего выступления в понедельник на CERAWeek сообщил, что Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Однако глава российского Минэнерго отметил важность и целесообразность взаимодействия со странами-экспортерами нефти.

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    Позднее в понедельник генсек ОПЕК заявил РИА Новости, что организации пока достаточно взаимодействия и поддержки от РФ, несмотря на отсутствие у страны планов вступить в картель.

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