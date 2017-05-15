Минэнерго РФ обсуждает с ОПЕК продление соглашения об ограничении добычи нефти

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак планирует обсудить с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом широкий круг вопросов, в том числе возможность продления соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

"Мы все обсуждаем", — ответил Новак журналистам на вопрос, будет ли на встрече с министром энергетики Саудовской Аравии обсуждаться продление венского соглашения.

При этом он не стал уточнять о каком сроке продления идет речь — 6 или 9 месяцев.

В минувшую субботу глава Минэнерго РФ говорил, что соглашение о сокращении нефтедобычи могут продлить минимум до конца 2017 года или больше.