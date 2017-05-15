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    Минэнерго РФ обсуждает с ОПЕК продление соглашения об ограничении добычи нефти

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    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в настоящее время обсуждается возможность продления соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак планирует обсудить с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом широкий круг вопросов, в том числе возможность продления соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
    ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

    ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

    "Мы все обсуждаем", — ответил Новак журналистам на вопрос, будет ли на встрече с министром энергетики Саудовской Аравии обсуждаться продление венского соглашения.

    При этом он не стал уточнять о каком сроке продления идет речь — 6 или 9 месяцев.

    В минувшую субботу глава Минэнерго РФ говорил, что соглашение о сокращении нефтедобычи могут продлить минимум до конца 2017 года или больше.

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