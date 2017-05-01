Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на $4,9 за тонну

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости/Прайм. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая уменьшилась до 84 долларов с 88,9 доллара за тонну в апреле, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2017 года составила 52,04 доллара за баррель, или 365,3 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 мая снизилась до 12,9 доллара с 13,8 доллара за тонну в апреле.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) уменьшилась до 46,2 доллара с 48,8 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 25,2 доллара с 26,6 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла снизилась до 25,2 доллара с 26,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 84 доллара с 88,9 доллара за тонну.

Пошлина на кокс уменьшилась до 5,4 доллара с 5,7 доллара за тонну.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-феврале 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на $52 млн, что на 58% больше предыдущего периода. Основные поставки нефти в Украину были осуществлены из Азербайджана (73%) – на сумму $24,1 млн, Казахстана (22%) – $11,4 млн, Румынии (2,6%) – $699 тыс, из других стран было поставлено сырья на $774 тыс.