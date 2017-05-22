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    В Харькове патрульный угрожал пистолетом квестерам

    (обновлено: )12411
    На опубликованном видео, что полицейский начинает спрашивать у ребят, есть ли у них оружие, и не верит, что они - просто квестеры. Несмотря на то, что его уверяли в том, что оружия не имеют, полицейский начал спрашивать, у кого есть пистолет.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Харькове патрульный полицейский принял участников квеста за преступников и начал угрожать им пистолетом, требуя сдать оружия. Об этом в Facebook рассказал один из участников инцидента Сергей Голубь, также опубликовав фрагмент общения с копом на видео.

    "Немного о городских играх в Харькове. И реакции правоохранительных органов на молодых ребят с фонариками. Подошел, достал табельное, перезарядил и снял с предохранителя", — написал он.

    На опубликованном им же видео видно, что полицейский начинает спрашивать у ребят, есть ли у них оружие, и не верит, что они — просто квестеры. Несмотря на то, что его уверяли в том, что оружия не имеют, полицейский начал спрашивать, у кого есть пистолет. Когда он понял, что был не прав, молча ушел.

    "Сейчас смотрю и смешно, а вчера была мысль, что он настолько уверен в своем превосходстве, что не ровен час положит весь экипаж. И интересно же, никаких извинений. Понял, что исполнил, молча ушел в закат", — отметил Голубь.

    Ранее сообщалось, что в Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть.

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