В Харькове патрульный угрожал пистолетом квестерам

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Харькове патрульный полицейский принял участников квеста за преступников и начал угрожать им пистолетом, требуя сдать оружия. Об этом в Facebook рассказал один из участников инцидента Сергей Голубь, также опубликовав фрагмент общения с копом на видео.

"Немного о городских играх в Харькове. И реакции правоохранительных органов на молодых ребят с фонариками. Подошел, достал табельное, перезарядил и снял с предохранителя", — написал он.

На опубликованном им же видео видно, что полицейский начинает спрашивать у ребят, есть ли у них оружие, и не верит, что они — просто квестеры. Несмотря на то, что его уверяли в том, что оружия не имеют, полицейский начал спрашивать, у кого есть пистолет. Когда он понял, что был не прав, молча ушел.

"Сейчас смотрю и смешно, а вчера была мысль, что он настолько уверен в своем превосходстве, что не ровен час положит весь экипаж. И интересно же, никаких извинений. Понял, что исполнил, молча ушел в закат", — отметил Голубь.

Ранее сообщалось, что в Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть.