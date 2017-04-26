В Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Днепре произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, который, проигнорировав красный свет светофора, отказался остановиться по просьбе патрульных.

"Водитель мотоцикла не отреагировал на законное требование патрульных остановиться и начал убегать. Патрульная полиция попробовала догнать его, но в результате не догнала, а мотоциклист не справился с управлением, влетел в столб и погиб", — рассказал подробности аварии "Информатору" начальник Управления патрульной полиции в Днепре Владимир Богонис.

По словам правоохранителя, погибший убегал от полиции примерно 3-4 перекрестка на скорости 100-110 километров в час. По предварительным данным, он был не один, но успел высадить пассажира, когда оторвался от погони.

Погибший 1992 года рождения уже ранее привлекался к административной ответственности по статье 130 (вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Его мотоцикл был снят с регистрации еще в 2011 году, в 2015 году у этого гражданина нашли оружие — автомат Калашникова и 6 гранат для гранатомета.

"Если бы мотоциклист остановился, то максимум, что ему угрожало бы — это два штрафа за нерегистрацию транспортного средства и за проезд на красный свет. Это около 750 гривен", — отметил Богонис и добавил, что претензий к патрульным полицейским нет. Но разбираться будет следствие.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.