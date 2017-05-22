Во Львове за ночь сгорели пять иномарок

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. За минувшую ночь во Львове сгорели пять автомобилей. Так, ночью в 03:20 в микрорайоне Левандовка двое неизвестных подожгли автомобиль Volkswagen, сообщает "Варта-1".

Также в 03:30 пгт. Брюховичи по ул. Львовской, 33, загорелись два автомобиля марки Toyota, принадлежащие председателю сельского совета и автомобиль марки Suzuki, который принадлежит также семье председателя сельского совета.

Кроме этого, в 04:00 загорелся Citroen Berlingo на проспекте Красной Калины, 104, во Львове, после чего огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Honda Civic.

Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.