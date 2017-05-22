наверх
22.05.201712:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове за ночь сгорели пять иномарок

    (обновлено: )13320
    Отметим, что в поселке Брюховичи загорелись два автомобиля марки Toyota, принадлежащие председателю сельского совета и автомобиль марки Suzuki, который принадлежит также семье председателя сельсовета.
    Во Львове за ночь сгорели 5 авто
    varta1.com.ua

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. За минувшую ночь во Львове сгорели пять автомобилей. Так, ночью в 03:20 в микрорайоне Левандовка двое неизвестных подожгли автомобиль Volkswagen, сообщает "Варта-1".

    Смертельное ДТП с мотоциклистом в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Киев Автомобильный
    Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

    Также в 03:30 пгт. Брюховичи по ул. Львовской, 33, загорелись два автомобиля марки Toyota, принадлежащие председателю сельского совета и автомобиль марки Suzuki, который принадлежит также семье председателя сельского совета.

    Кроме этого, в 04:00 загорелся Citroen Berlingo на проспекте Красной Калины, 104, во Львове, после чего огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Honda Civic.

    Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Евросоюз отменил визы для украинцев