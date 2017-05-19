наверх
19.05.201714:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Харьковом обрушилась часть 245-метрового моста, движение перекрыто

    (обновлено: )22510
    ЧП произошло на автомобильной дороге "Андреевка — Курган — Меловое" в Купянском районе, жертв или пострадавших нет. Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыли как для транспорта, так и для пешеходов.
    Под Харьковом обрушилась часть 245-метрового моста
    сообщество h_kharkov во ВКонтакте

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Харьковской области обрушилась пешеходная часть 245-метрового моста через реку Северский Донец, сообщает издание Vgorode.ua со ссылкой на оперативную сводку Харьковской облгосадминистрации.

    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор
    В Киеве Воздухофлотский мост трещит по швам

    ЧП произошло на автомобильной дороге "Андреевка — Курган — Меловое" в Купянском районе, жертв или пострадавших нет.

    Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыли как для транспорта, так и для пешеходов. В Службе автомобильных дорог разработали схему маршрута объезда моста, который был построен в 1962 году.

    Смотрите также: Старт строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

    Ранее ГСЧС сообщала, что в Киеве произошло возгорание в электросети Подольско-Воскресенского моста.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка