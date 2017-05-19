Под Харьковом обрушилась часть 245-метрового моста, движение перекрыто

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Харьковской области обрушилась пешеходная часть 245-метрового моста через реку Северский Донец, сообщает издание Vgorode.ua со ссылкой на оперативную сводку Харьковской облгосадминистрации.

ЧП произошло на автомобильной дороге "Андреевка — Курган — Меловое" в Купянском районе, жертв или пострадавших нет.

Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыли как для транспорта, так и для пешеходов. В Службе автомобильных дорог разработали схему маршрута объезда моста, который был построен в 1962 году.

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