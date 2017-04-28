Арка как мост из советского прошлого в радужное будущее

Роман Степняк

Суровые мужики с загадочными ухмылками на устах украшали арку. На все вопросы прохожих и журналистов отсылали к властям. Нам заказали — мы выполняем. Город, мол, готовится к Евровидению, все должно блестеть и разливаться в красках. Радуга — ведь это красиво, разве неправда? До радуги, правда, не дотянули, в конструкцию вписалось только пять цветов: оранжевая, желтая, зеленая, синяя и фиолетовая.

Несчастная конструкция на Владимирском спуске каким только унижениям не поддавалась за годы независимости! Скульптурная композиция под названием "Арка Дружбы Народов" появилась в 1982 году, ее открытие было приурочено к празднованию 1500-летия Киева. Монумент установлен в Хрещатом парке, который ранее назывался Купеческий сад. В свое время Купеческий сад был излюбленным местом прогулок киевской интеллигенции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией.

После распада Советского союза памятник утратил свою былую актуальность и с ним стали происходить определенные изменения. Патриотически настроенные активисты пилили буквы, вычеканенные на монументе и символизирующие коммунистическое прошлое, называли арку "удавкой для Украины". Но монумент стоял, привлекал многочисленных туристов и был визитной карточкой столицы.

В пылу нагрянувшей декоммунизации в последние годы яркие представители новой власти поставили вопрос ребром: пилить так пилить до основания. Чтоб никакой памяти о дружбе. В мае прошлого года было принято решение монумент демонтировать. О необходимости сноса монумента заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. Потом в министерстве подумали, что надо бы посоветоваться с населением. Не уверен, что советовались, но решили повременить.

В прессе обсуждались разные идеи. Чиновники предлагали превратить композицию в памятник "социалистического искусства" и сделать его центральным в будущем Музее тоталитарных режимов. Чтобы все как в Европе. А рядом поместить прочие изваяния. Того же Ленина. И Щорса, чтобы первый президент Леонид Кравчук время от времени к нему приходил и вспоминал свою коммунистическую юность: это ведь с него в далеком 1954-м лепили легендарного красного командира. В революционных умах патриотической интеллигенции рождались самые необычные идеи об использовании конструкции в благородных целях. В частности, долгое время обсуждался проект создания на этом месте Пантеона Героев всех времен борьбы за независимость.

Засуетились застройщики и коммерсанты. Ходили слухи, что на этом месте будет построено "чертово колесо". Из всех предложений наиболее креативной стала идея превратить разукрасить конструкцию в цвета радуги — подсуетились организаторы Евровидения. Конкурс выиграла компания CFC Consulting. Руководящий партнер компании Геннадий Курочка похвастался этим на своей страничке в Facebook: "Горжусь тем, что понемногу страна меняется — наполняется новыми смыслами, новым ощущением принадлежности к свободным людям — свободных в мыслях, свободных по духу! Встречайте — начало арт-инсталляции «Arch of Diversity» (Арка разнообразия) — наибольшая искусственно созданная цветная радуга!".

По словам Курочки, арку заклеивают разноцветной бумагой, которую снимут после завершения песенного конкурса.

В принципе, в этом ничего плохого нет. Ведь сама арка, если посмотреть на нее в лучах восходящего солнца, очень напоминает настоящую радугу, играет всеми красками и радует глаз. Наверное, авторы композиции так и задумали этот проект. И не их вина, что радугу в качестве символа присвоила себе определенная часть общества нетрадиционной ориентации.

Но во всей этой истории, если не обращать внимания на всю ущербность нехороших намеков, которые возникают в мозгах блюстителей традиционной морали, недоумения доморощенных патриотов и пересуды неисправимых "совков", меня занимает только один нюанс. Геннадий Курочка поклялся Фейсбуком, что как только закончится Евровидение, цветную бумагу сдерут и Арка вновь станет серой и никак не будет напоминать радугу над Днепром.

Вот мне и подумалось, а ради чего задумана вся наша приснопамятная декоммунизация? Сносы памятников, танцы у Вечного огня, переименования улиц и городов? Неужели всем этим бессмысленным занятием движет всего лишь навязчивая идея в головах, начиненных мозгами Владимира Вятровича? Исподволь закрадывается вывод, что и здесь всем правит выгода. Судите сами — если уж задумали перекрасить Арку, я смотрел, это действительно красиво, то почему это нужно, продемонстрировав гостям из лояльного зарубежья, тут же обдирать на следующий день? А может смысл заложен в затратной части бюджета на проведение песенного конкурса! На все эти мероприятия, ровно как на всяческие переименования и перекраски, сносы и демонтажи выделены деньги и немалые.

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На эти деньги содержатся чиновники и приближенные к ним коммерческие структуры, проводятся рекламные кампании, пишутся статьи и защищаются диссертации. А на выходе всего-то лишь попытка закрасить Арку в цвета неполной радуги, показать гостям и тут же вернуть в первоначально серый вид. И дальше вести дискуссии, что делать с грандиозной конструкцией, созданной архитекторами "совковой поры", пытаясь плюнуть в историю, которая создавалась трудом предыдущих поколений.