Радужная Арка Дружбы народов в Киеве с высоты птичьего полета

Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.

Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.