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    Радужная Арка Дружбы народов в Киеве с высоты птичьего полета

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    Знаменитая Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги, но пользователи соцсетей отмечают, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.
    Канал Інформаційне агентство "Українські Новини" на youtube

    Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ. 

    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов превратили в радугу

    Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

    Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

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