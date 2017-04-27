"Правый сектор" заблокировал раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в четверг активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов, сообщает InfoResist со ссылкой на спикера "Правого Сектора" Артема Скоропадского. По его мнению, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

"Мы ("Правый сектор", "Свобода", и другие националистические организации) не согласны с этими так называемыми украшениями, в кавычках, которые там делаются. Потому что это скрытая пропаганда ЛГБТ, хотя Арка Дружбы Народов конечно устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно. Эти работы не были согласованы с общиной, это просто волюнтаристское решение киевской мэрии для того что бы понравиться Европе", – сказал он.

"Мы туда приехали, заблокировали все, что там происходит, вызвали полицию, написали заявление в полицию, что там происходят незаконные действия. Если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть окрасит ее народным орнаментами или чем-то еще. А если все будет продолжаться, то мы будем использовать те методы которые прописаны в Конституции", — добавил спикер ПС.

По словам Скоропадского, их не устраивает пропаганда ЛГБТ: "Киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу, как столицу разврата".

censor.net.ua "Правый сектор" остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

Спикер ПС также добавил, что они ждут реакции властей Киева.

Как пишет Цензор.НЕТ, подрядчик, который обновляет арку, временно приостановил работы до пятницы. "Будем ждать решение КМДА", — сообщил подрядчик.

Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Недавно ее стали красить в цвета радуги.