"Правый сектор" заблокировал раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в четверг активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов, сообщает InfoResist со ссылкой на спикера "Правого Сектора" Артема Скоропадского. По его мнению, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.
"Мы ("Правый сектор", "Свобода", и другие националистические организации) не согласны с этими так называемыми украшениями, в кавычках, которые там делаются. Потому что это скрытая пропаганда ЛГБТ, хотя Арка Дружбы Народов конечно устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно. Эти работы не были согласованы с общиной, это просто волюнтаристское решение киевской мэрии для того что бы понравиться Европе", – сказал он.
"Мы туда приехали, заблокировали все, что там происходит, вызвали полицию, написали заявление в полицию, что там происходят незаконные действия. Если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть окрасит ее народным орнаментами или чем-то еще. А если все будет продолжаться, то мы будем использовать те методы которые прописаны в Конституции", — добавил спикер ПС.
По словам Скоропадского, их не устраивает пропаганда ЛГБТ: "Киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу, как столицу разврата".
Спикер ПС также добавил, что они ждут реакции властей Киева.
Как пишет Цензор.НЕТ, подрядчик, который обновляет арку, временно приостановил работы до пятницы. "Будем ждать решение КМДА", — сообщил подрядчик.
Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.
Недавно ее стали красить в цвета радуги.