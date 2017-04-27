наверх
27.04.201718:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Правый сектор" заблокировал раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

    (обновлено: )7220
    Спикер "Правого Сектора" заявил, что украшение арки в цвета радуги — это скрытая пропаганда ЛГБТ. По его словам, "киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу, как столицу разврата".
    Правый сектор остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве
    censor.net.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в четверг активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов, сообщает InfoResist со ссылкой на спикера "Правого Сектора" Артема Скоропадского. По его мнению, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

    facebook.com/alex.pinchuk
    Цвета ЛГБТ: украинцы шутят над инсталляцией Арки Дружбы народов. Лучшие фотожабы

    "Мы ("Правый сектор", "Свобода", и другие националистические организации) не согласны с этими так называемыми украшениями, в кавычках, которые там делаются. Потому что это скрытая пропаганда ЛГБТ, хотя Арка Дружбы Народов конечно устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно. Эти работы не были согласованы с общиной, это просто волюнтаристское решение киевской мэрии для того что бы понравиться Европе", – сказал он.

    "Мы туда приехали, заблокировали все, что там происходит, вызвали полицию, написали заявление в полицию, что там происходят незаконные действия. Если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть окрасит ее народным орнаментами или чем-то еще. А если все будет продолжаться, то мы будем использовать те методы которые прописаны в Конституции", — добавил спикер ПС.

    По словам Скоропадского, их не устраивает пропаганда ЛГБТ: "Киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу, как столицу разврата".

    censor.net.ua
    "Правый сектор" остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

    Спикер ПС также добавил, что они ждут реакции властей Киева. 

    Как пишет Цензор.НЕТ,  подрядчик, который обновляет арку, временно приостановил работы до пятницы. "Будем ждать решение КМДА", — сообщил подрядчик.

    Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

    Недавно ее стали красить в цвета радуги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?