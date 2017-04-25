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    Киев

    В Киеве Арку Дружбы народов красят в цвета ЛГБТ

    (обновлено: )23
    Сообщается, что коммунальщики начали преображать знаменитую Арку Дружбы народов в Киеве в цвета ЛГБТ-сообщества.
    Арку Дружбы Народов начали красить в цвета радуги
    Денис Казанський, twitter

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав фото в своем Twitter.

    Сообщество PRO Kiev на своей странице в Facebook также поделилось фотофактом.

    А издание "Обозреватель" уточнило, что Арку не красят, а заклеивают разноцветной бумагой к Евровидению, должна получится современная инсталляция.

    Напомним, представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

    Читайте также: За что боролись… Эксперты об итогах марша ЛГБТ

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