В Киеве Арку Дружбы народов красят в цвета ЛГБТ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав фото в своем Twitter.

Сообщество PRO Kiev на своей странице в Facebook также поделилось фотофактом.

А издание "Обозреватель" уточнило, что Арку не красят, а заклеивают разноцветной бумагой к Евровидению, должна получится современная инсталляция.

Напомним, представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

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