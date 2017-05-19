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    Происшествия

    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус: 11 пострадавших

    (обновлено: )119
    Авария произошла в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус
    ГУ НП Украины в Харьковской области

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и маршрутным такси пострадали 11 человек, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

    ГУ НП Украины в Харьковской области
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

    Авария произошла в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

    ГУ НП Украины в Харьковской области
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

    "Во время движения автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ-21011 под управлением 60-летнего водителя, автобусом "Эталон" под управлением 64-летнего водителя, и Toyota под управлением 62-летней женщины", — говорится в сообщении полиции.

    ГУ НП Украины в Харьковской области
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

    В результате ДТП пострадали 11 человек — водители Ford и автобуса, пассажиры автобуса.

    На месте происшествия работают сотрудники харьковской милиции, которые устанавливают все обстоятельства.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

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