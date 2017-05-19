Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус: 11 пострадавших

ГУ НП Украины в Харьковской области

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и маршрутным такси пострадали 11 человек, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

ГУ НП Украины в Харьковской области Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

Авария произошла в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

ГУ НП Украины в Харьковской области Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

"Во время движения автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ-21011 под управлением 60-летнего водителя, автобусом "Эталон" под управлением 64-летнего водителя, и Toyota под управлением 62-летней женщины", — говорится в сообщении полиции.

ГУ НП Украины в Харьковской области Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус

В результате ДТП пострадали 11 человек — водители Ford и автобуса, пассажиры автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники харьковской милиции, которые устанавливают все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

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