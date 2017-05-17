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    Установлены личности 25 вероятных участников потасовок в Днепре 9 мая

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    В Нацполиции сообщили, что 14 лицам объявлено подозрение, пяти избрана мера пресечения, восьми заочно вручили уведомление о подозрении и объявили их в розыск.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители установили личности 25 человек, которые могли участвовать в потасовках в День Победы в Днепре, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

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    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО убрать флаги с коммунистической символикой.

    "По состоянию на 17 мая, установлены 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку. Из них 14 лицам объявлено подозрение, пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, восьми заочно вручили уведомление о подозрении и объявили их в розыск, степень вины еще семи человек устанавливается", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Князев отметил, что досудебное расследование продолжается.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

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