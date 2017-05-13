Золотарев: власти пытаются стереть праздничную дату 9 мая из календаря

"Нет ничего более эффективного для формирования политической нации, чем празднование Дня Победы. Отрицать это могут только те, кто под лозунгами объединения страны пытается навязать украинскому народу свои ограниченные, ущербные представления об истории и перспективах развития", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Золотарев.

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Он также заявил, что категорически против попыток власти "стереть это праздник из календаря".

Напомним, локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли 9 мая в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".