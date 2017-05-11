По делу Шеремета допросили 3 тысячи свидетелей

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что следователи допросили 3 тысячи свидетелей в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"Следствие (по делу убийства Шеремета – Ред.)… допросило 3 тысячи различных свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало. Все материалы, которые будут полезными для следствия, обязательно будут изучены и в случае необходимости, если они будут представлять интерес для следствия, будут обязательно приобщены после соответствующих процессуальных действий", — приводит слова Шевченко УНИАН.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Авторов фильма вызвали на допрос.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом. Уголовное дело в связи с убийством Шеремета расследуется Национальной полицией.