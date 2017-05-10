В Киеве на вокзале трое подростков избили и ограбили мужчину

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Киеве на железнодорожном вокзале трое подростков избили мужчину, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что на железнодорожном вокзале трое неизвестных бьют мужчину и отбирают его вещи. На место вызова направили следственно-оперативную группу. Правоохранителям пострадавший рассказал, что его избили неизвестные и забрали одежду и обувь, после чего скрылись с места происшествия.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить злоумышленников. Как оказалось, это — двое несовершеннолетних уроженцев разных областей Украины и 18-летний харьковчанин. Обидчиков потерпевший узнал", — сообщили в полиции.

Всем трем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в марте в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него.