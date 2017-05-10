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    В Киеве на вокзале трое подростков избили и ограбили мужчину

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (44)

    (обновлено: )199
    Как отмечается, в полицию позвонила женщина и сообщила, что на железнодорожном вокзале трое неизвестных бьют мужчину и отбирают его вещи. На место вызова направили следственно-оперативную группу.
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Киеве на железнодорожном вокзале трое подростков избили мужчину, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

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    В полицию позвонила женщина и сообщила, что на железнодорожном вокзале трое неизвестных бьют мужчину и отбирают его вещи. На место вызова направили следственно-оперативную группу. Правоохранителям пострадавший рассказал, что его избили неизвестные и забрали одежду и обувь, после чего скрылись с места происшествия.

    "В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить злоумышленников. Как оказалось, это — двое несовершеннолетних уроженцев разных областей Украины и 18-летний харьковчанин. Обидчиков потерпевший узнал", — сообщили в полиции.

    Всем трем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

    Напомним, в марте в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него.

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