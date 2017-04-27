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    Кулаком в лицо. В Харькове пассажир избил женщину-водителя трамвая

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    (обновлено: )25601
    Инцидент произошел в среду на перекрестке Московского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого. По данным директора одного из департаментов Харьковского горсовета, мужчина был пьян, он задержан.
    Трамвай, в котором избили женщину-водителя. Харьков, 26 апреля 2017 год
    Юрий Сидоренко/Facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Мужчина избил женщину-водителя трамвая на перекрестке Московского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого в Харькове, инцидент произошел в среду, сообщает директор Департамента по вопросам информации и связям с общественности горсовета Юрий Сидоренко.

    По его словам, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан.

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    "Пьяный пассажир, сильно, судя по всему, невсебешный, по какой-то своей угарной фантазии двинул кулаком в лицо женщине-водителю трамвая. Она вызвала полицию, а этот пассажир вышел на остановку и, по одним данным, уснул прямо на ней, по другим — просто не мог передвигаться", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

    Он уточнил, что женщина написала заявление в полицию и дальше продолжила работу.

    "Удар в лицо, говорят очевидцы, был не слабый, хороший такой удар был", — добавил директор департамента.

    На минувшей неделе пять парней в возрасте от 14 до 22 лет до смерти забили 68-летнего мужчину в Харьковской области. Как выяснили правоохранители, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать непрошеного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей. Они, в свою очередь, позвонили трем товарищам. В ходе ссоры они нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.

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