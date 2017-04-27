Кулаком в лицо. В Харькове пассажир избил женщину-водителя трамвая

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Мужчина избил женщину-водителя трамвая на перекрестке Московского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого в Харькове, инцидент произошел в среду, сообщает директор Департамента по вопросам информации и связям с общественности горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан.

"Пьяный пассажир, сильно, судя по всему, невсебешный, по какой-то своей угарной фантазии двинул кулаком в лицо женщине-водителю трамвая. Она вызвала полицию, а этот пассажир вышел на остановку и, по одним данным, уснул прямо на ней, по другим — просто не мог передвигаться", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что женщина написала заявление в полицию и дальше продолжила работу.

"Удар в лицо, говорят очевидцы, был не слабый, хороший такой удар был", — добавил директор департамента.

На минувшей неделе пять парней в возрасте от 14 до 22 лет до смерти забили 68-летнего мужчину в Харьковской области. Как выяснили правоохранители, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать непрошеного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей. Они, в свою очередь, позвонили трем товарищам. В ходе ссоры они нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.