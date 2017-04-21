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    В Луцке директор предприятия избил телеоператора

    (обновлено: )1810
    Между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт, сообщает местная полиция. В результате конфликта 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Директор одного из предприятий в Луцке нанес телесные повреждения оператору местной телерадиокомпании во время подготовки сюжета, начато уголовное производство, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

    Инцидент произошел 20 апреля на территории предприятия на улице Андрея Марцинюка. Какого именно, не уточняется.

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    "Между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт. В результате конфликта 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения", — сказано в сообщении.

    Пострадавший обратился за помощью к медикам. 

    По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и нанесения легких телесных повреждений следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 УК Украины.

    Ранее в Днепре на известного в городе адвоката Андрея Вербу было совершено нападение. Об этом сообщил сам пострадавший. По словам адвоката, нападение произошло утром, нападавших было двое. 

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