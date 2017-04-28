В Краматорске нашли гранатометы на пути участников Кубка по мотокроссу

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Близ автодороги в Краматорске Донецкой области обнаружен тайник с гранатометами, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"В Краматорске СБУ обнаружила тайник с гранатометами на пути участников Кубка Украины по мотокроссу", — говорится в сообщении.
СБУ обнаружила тайник с гранатометами на пути участников Кубка Украины по мотокроссу
По данным ведомства, тайник был обустроен в остатках бетонных плит в балке Кутовой возле автодороги. По этой дороге 8 мая запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу.
Ранее сообщалось, что СБУ нашла в Донбассе три тайника с оружием.