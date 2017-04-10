КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ночной клуб, расположенный в центральном районе города Смела Черкасской области, в ночь на 9 апреля обстреляли из гранатомета, сообщает местное издание "Смила.ua".

"Скорее всего, стреляли с детской площадки, расположенной вблизи клуба. По неофициальной информации, ночной "снайпер" таким образом просто предупредил владельца ночного клуба. Возможно также, что "сработали" конкуренты. Еще одна версия — личные счеты с владельцем клуба или арендатором помещение", — пишет издание.

"Смила.ua" В Черкасской области обстреляли из гранатомета ночной клуб

Факт происшествия подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Черкасской области.

"В полицию поступило сообщение, что на детской площадке обнаружены тубус от гранатомета РПГ-22. При осмотре места происшествия было обнаружено, что на втором этаже заведения, расположенного вблизи площадки, есть характерное отверстие. Пострадавших в результате инцидента нет", — сказал начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, которого цитирует "Викка.ua".

Ранее сообщалось, что в Ровно обстреляли из гранатомета здание полиции.