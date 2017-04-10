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    Происшествия

    В Черкасской области обстреляли из гранатомета ночной клуб

    (обновлено: )14201
    В полицию поступило сообщение, что на детской площадке обнаружены тубус от гранатомета РПГ-22. При осмотре места происшествия было обнаружено, что на втором этаже обстрелянного заведения есть характерное отверстие. Пострадавших в результате инцидента нет.
    В Черкасской области обстреляли из гранатомета ночной клуб
    "Смила.ua"

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ночной клуб, расположенный в центральном районе города Смела Черкасской области, в ночь на 9 апреля обстреляли из гранатомета, сообщает местное издание "Смила.ua".

    "Скорее всего, стреляли с детской площадки, расположенной вблизи клуба. По неофициальной информации, ночной "снайпер" таким образом просто предупредил владельца ночного клуба. Возможно также, что "сработали" конкуренты. Еще одна версия — личные счеты с владельцем клуба или арендатором помещение", — пишет издание.

    "Смила.ua"
    В Черкасской области обстреляли из гранатомета ночной клуб

    Факт происшествия подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Черкасской области.

    "В полицию поступило сообщение, что на детской площадке обнаружены тубус от гранатомета РПГ-22. При осмотре места происшествия было обнаружено, что на втором этаже заведения, расположенного вблизи площадки, есть характерное отверстие. Пострадавших в результате инцидента нет", — сказал начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, которого цитирует "Викка.ua".

    Ранее сообщалось, что в Ровно обстреляли из гранатомета здание полиции.

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