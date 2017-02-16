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    Территорию ЛНР обстреляли 9 раз за сутки - Народная милиция

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    Как говорится в сообщении, за сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, БМП-2, БМП-1, ЗУ-23-2, гранатометы и стрелковое оружие.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) девять раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, БМП-2, БМП-1, ЗУ-23-2, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

    В Народной милиции сообщили, что обстрелы велись в направлении позиций ополченцев в районе населенных пунктов Смелое, Логвиново, Сокольники, Калиновка, Веселогоровка, Калиново. По данным оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики выпустили по территории республики порядка 136 снарядов.

    "Потерь нет", — отметили в пресс-службе.

     

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