наверх
24.02.201718:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве из гранатомета обстреляли частный дом

    (обновлено: )12220
    В Нацполиции сообщили, что хозяин дома обнаружил на чердаке фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию. В недостроенном доме правоохранители нашли и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.
    Дом в Киеве, который обстреляли из гранатомета
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы неизвестные обстреляли из гранатомета, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

    "В результате инцидента на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию. В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета. Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    Крыша дома, который обстреляли из гранатомета
    kyiv.npu.gov.ua
    Патрон гранатомета

    В рамках расследования следователи устанавливают происхождение изъятого хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"