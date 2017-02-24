В Киеве из гранатомета обстреляли частный дом

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы неизвестные обстреляли из гранатомета, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате инцидента на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию. В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета. Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua Крыша дома, который обстреляли из гранатомета

kyiv.npu.gov.ua Патрон гранатомета

В рамках расследования следователи устанавливают происхождение изъятого хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда.