Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из гранатометов и пулеметов

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 18 обстрелов… один военнослужащий получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Широкино, Павлополь, Водяное, Лебединское, Талаковку и Гнутово из минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении, по утверждению силовиков, огонь велся из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Каменки, и Верхнеторецкого.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов ополченцы обстреляли Крымское.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.