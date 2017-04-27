Возле главного рынка Днепра задержали мужчину с гранатой

полиция Днепропетровской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Днепре рядом с Центральным рынком патрульная полиция задержала мужчину с гранатой, сообщает местное издание "Информатор" со ссылкой на данные полиции Днепропетровской области.

Правоохранители задержали в среду днем мужчину, у которого обнаружили гранату "Ф-1" и запал к ней.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что задержанный оказался ранее судим за употребление наркотиков и похищение человека.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Статья предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Краматорске дети нашли во дворе школы 14 гранат.