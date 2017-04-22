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    В Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина

    (обновлено: )6810
    Сотрудники Мукачевского отдела полиции и взрывотехники выяснили, что в витрину магазина бросили гранату Ф-1, которая повредила стекло и упала за 3 метра от торгового заведения.
    Боевая граната
    Нацполиция

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Мукачево Закарпатской области неизвестные бросили гранату в витрину магазина, сообщается на сайте местной полиции в субботу.

    Боевая граната
    Нацполиция
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    "Сегодня, 22 апреля, в полицию поступило сообщение от охранника о том, что в витрину одного из магазинов Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство. Сотрудники Мукачевского отдела полиции и взрывотехники выяснили, что в витрину магазина бросили гранату Ф-1, которая повредила стекло и упала за 3 метра от торгового заведения", — говорится в сообщении.

    Полиция уничтожила гранату и завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

    Напомним, 13 марта в метро Харькова был задержан один из пассажиров, который перевозил гранаты.

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