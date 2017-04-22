В Краматорске дети нашли во дворе школы 14 гранат

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 22 апреля, около 19.00 вечера 7-летний ребенок, гуляя вместе с друзьями, во дворе местной школы № 3 вблизи забора нашел коробку с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

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О находке дети рассказали родителям.

На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боеприпасов были выкручены запали, однако они находились вместе с гранатами в коробке.

Сейчас на месте работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Мукачево Закарпатской области неизвестные бросили гранату в витрину магазина, сообщается на сайте местной полиции в субботу.