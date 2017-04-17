наверх
17.04.201706:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Граната, ранившая почти 40 колумбийцев, могла взорваться случайно

    10
    По словам полковника полиции Андреса Серна, рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой из них, гранату бросили неизвестные, проезжавшие мимо дискотеки на мотоцикле. Вторая - граната находилась у одного из посетителей бара и случайно взорвалась.
    Скорая в Колумбии
    flickr.com/Hembo Pagi

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты в колумбийском баре "La Tusa", в результате которого почти 40 человек получили ранения, мог произойти случайно, сообщает издание Tiempo со ссылкой на местную полицию.

    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca
    Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен

    По данным издания, полковник полиции Андрес Серна заявил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой из них, гранату бросили неизвестные, проезжавшие мимо дискотеки на мотоцикле. Полиция также рассматривает вероятность того, что граната находилась у одного из посетителей бара и случайно взорвалась.

    "Мы выполняем необходимые работы в рамках расследования для установления виновных в атаке", — цитирует издание слова Серны.

    Портал Prensa, в свою очередь, отмечает, что полиция также рассматривает возможное столкновение местных преступных группировок в качестве причины произошедшего.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии. Все раненые были госпитализированы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пасха в Мариуполе
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Синдзо Абэ. Архивное фото
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана