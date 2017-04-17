В результате взрыва в ночном клубе в Колумбии не менее 37 человек ранены

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии, сообщает агентство RCN.

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По информации агентства, неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились порядка 50 человек, а затем скрылись в неизвестном направлении. Как сообщается, все раненые были доставлены в местные больницы.

"Двое пациентов были успешно прооперированы, еще двое остаются в реанимации, их состояние оценивается как стабильное. Двое других пациентов были направлены в другие учреждения", — цитирует агентство врача скорой помощи больницы Хосе-де-Буга Сесара Гомеса.

По данным агентства, полиция устанавливает мотивы преступления.

Ранее полиция города Колумбус сообщала, что по меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо.