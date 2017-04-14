Новый взрыв в Петербурге: правоохранители сообщили подробности ЧП

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Несовершеннолетний студент, пострадавший накануне при взрыве в Санкт-Петербурге, сам изготовил самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы завели уголовное дело.

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — заявляет СК.

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Пострадавший подросток сейчас находится в больнице. Следственные действия будут проводиться с ним по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, родственники, а также лица из круга общения пострадавшего. Проведен обыск по месту его жительства, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — информирует следственное управление.

Ранее сообщалось, что медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. Угрозы его жизни нет, он находится в медикаментозной коме.