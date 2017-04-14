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    Новый взрыв в Петербурге: правоохранители сообщили подробности ЧП

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (104)

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    Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. По данным следствич, молодой человек,увлекаясь химией, изготовил самодельное взрывное устройство.
    Взрыв на Васильевском острове в Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Несовершеннолетний студент, пострадавший накануне при взрыве в Санкт-Петербурге, сам изготовил самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.

    Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы завели уголовное дело.

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    "Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — заявляет СК.

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    Пострадавший подросток сейчас находится в больнице. Следственные действия будут проводиться с ним по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья.

    "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, родственники, а также лица из круга общения пострадавшего. Проведен обыск по месту его жительства, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — информирует следственное управление.

    Ранее сообщалось, что медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. Угрозы его жизни нет, он находится в медикаментозной коме.

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