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    В мире

    В Сеуле эвакуировали офис Samsung из-за угрозы взрыва

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    По данным СМИ, в офисе компании, которая принадлежит Samsung Group, было сделано объявление об эвакуации. О каком именно здании идет речь, не ясно, однако известно, что оно находится в районе Сеочо на юге Сеула.
    Samsung. Архивное фото
    Associated Press Ahn Young-joon

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Офис принадлежащей Samsung Group компании в Сеуле эвакуирован в связи с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в здании, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

    В здании было сделано объявление об эвакуации, сообщает южнокорейское издание MoneyToday

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    О каком именно офисном здании Samsung в районе Сеочо на юге Сеула идет речь, пока не известно.

    Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства сообщил, что ЦРУ с помощью кибертехнологий превращала "умные" телевизоры Samsung в скрытые микрофоны, которые записывали и передавали разговоры своих владельцев на серверы ведомства.

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