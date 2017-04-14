В Сеуле эвакуировали офис Samsung из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Офис принадлежащей Samsung Group компании в Сеуле эвакуирован в связи с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в здании, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

В здании было сделано объявление об эвакуации, сообщает южнокорейское издание MoneyToday.

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О каком именно офисном здании Samsung в районе Сеочо на юге Сеула идет речь, пока не известно.

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства сообщил, что ЦРУ с помощью кибертехнологий превращала "умные" телевизоры Samsung в скрытые микрофоны, которые записывали и передавали разговоры своих владельцев на серверы ведомства.