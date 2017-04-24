В дагестанской школе взорвалась граната: есть жертвы

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан погиб один человек, 11 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

"Следственно-оперативная группа работает в помещении компьютерного зала в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан, где, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с оружием пострадали 11 подростков, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент они госпитализированы в лечебное учреждение.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — сообщил директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Ранее сообщалось, что в Краматорске дети нашли во дворе школы 14 гранат.