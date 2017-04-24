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    В дагестанской школе взорвалась граната: есть жертвы

    (обновлено: )4101
    Как сообщил директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров, один из учеников восьмого класса принес гранату, в результате чего в компьютерном классе произошел взрыв.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан погиб один человек, 11 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

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    "Следственно-оперативная группа работает в помещении компьютерного зала в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан, где, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с оружием пострадали 11 подростков, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

    Как отметили в ведомстве, в настоящий момент они госпитализированы в лечебное учреждение.

    "Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — сообщил директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

    Ранее сообщалось, что в Краматорске дети нашли во дворе школы 14 гранат.

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