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    Полицейский в Дагестане устроил стрельбу в кафе, ранив трех коллег

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    В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу.
    Полиция Дагестана. Архивное фото
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Сотрудник полиции в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости в среду представитель республиканского МВД.

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    "Служебная проверка назначена по факту инцидента, произошедшего в предприятии общественного питания в городе Кизилюрт. В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу", — сказал собеседник агентства.

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    Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

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