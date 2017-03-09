Полицейский в Дагестане устроил стрельбу в кафе, ранив трех коллег

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Сотрудник полиции в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости в среду представитель республиканского МВД.

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"Служебная проверка назначена по факту инцидента, произошедшего в предприятии общественного питания в городе Кизилюрт. В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу", — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.