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    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика

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    Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
    Канал RT на Youtube

    Правоохранителям стало известно, что в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте скрываются вооруженные люди, причастные к совершению преступлений террористической направленности.

    Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты. Прилегающая к нему территория была оцеплена, а жители близлежащих домов эвакуированы.

    Смотрите также: Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

    "На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по силам правопорядка. В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

    В настоящее время правоохранители осматривают дом и прилегающую к нему территорию, организованы мероприятия по опознанию бандитов.

    Видео размещено в интернете на канале RT.

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