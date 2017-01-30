Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика

Правоохранителям стало известно, что в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте скрываются вооруженные люди, причастные к совершению преступлений террористической направленности.

Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты. Прилегающая к нему территория была оцеплена, а жители близлежащих домов эвакуированы.

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"На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по силам правопорядка. В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители осматривают дом и прилегающую к нему территорию, организованы мероприятия по опознанию бандитов.

Видео размещено в интернете на канале RT.