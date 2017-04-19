Крушение в Черном море: в трюмах сухогруза могла быть нефть

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В трюмах затонувшего в Черном море сухогруза могла быть нефть, в связи с чем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет в среду в Анапе экстренное совещание, на котором будут обсуждаться вопросы экобезопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Губернатор Кубани проведет в Анапе экстренное совещание в связи с крушением сухогруза… Помимо оказания помощи потерпевшим, будут рассмотрены и вопросы экологической безопасности. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в трюмах сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие вице-губернаторы, начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, руководители профильных министерств и ведомств.

"Шторм осложняет поиск людей. Возможно, будут вопросы и экологического характера. Срочно собираемся в Анапе на селектор по ЧС", – написал Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии. По последним данным МЧС, спасен один человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков.