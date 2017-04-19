наверх
19.04.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Крушение в Черном море: в трюмах сухогруза могла быть нефть

    Тема:

    Крушение сухогруза в Черном море (7)

    (обновлено: )88
    В Анапе будет проведено экстренное совещание, где будут рассматриваться вопросы экологического характера, а также помощи потерпевшим. Вместе с тем поиски людей продолжаются, однако осложняются штормом.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В трюмах затонувшего в Черном море сухогруза могла быть нефть, в связи с чем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет в среду в Анапе экстренное совещание, на котором будут обсуждаться вопросы экобезопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

    В водах Крыма затонул российский плавучий кран
    Россия 24 в Youtube
    В водах Крыма затонул российский плавучий кран

    "Губернатор Кубани проведет в Анапе экстренное совещание в связи с крушением сухогруза… Помимо оказания помощи потерпевшим, будут рассмотрены и вопросы экологической безопасности. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в трюмах сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

    В совещании примут участие вице-губернаторы, начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, руководители профильных министерств и ведомств.

    "Шторм осложняет поиск людей. Возможно, будут вопросы и экологического характера. Срочно собираемся в Анапе на селектор по ЧС", – написал Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

    Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии. По последним данным МЧС, спасен один человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге