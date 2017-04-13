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    В метро Харькова мужчина перевозил гранаты

    (обновлено: )5510
    В полиции уточнили, что в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" заметили подозрительного мужчину с сумкой, в которой находились три гранаты и три запала к ним.
    Гранаты, которые перевозил мужчина в метро Харькова
    ГУ Нацполиции Харьковской области

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В метро Харькова задержан один из пассажиров, который перевозил гранаты, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

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    "В 07:30 работники отдела полиции в метрополитене заметили в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительного мужчину с сумкой", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что при проверке правоохранители выявили три гранаты "РГД" и три запала к ним. Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

    Ранее под Харьковом задержали иномарку с внушительным арсеналом оружия.

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