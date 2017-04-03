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    Происшествия

    В Херсонской области мужчина после развода прыгнул с ребенком с моста

    (обновлено: )95
    Полиция установила, что мужчина взял с собой 10-летнего ребенка, и отправился на мост. С моста он позвонил бывшей супруге, сообщил, где находится и прыгнул с ребенком в воду.
    Мост Каховского шлюза
    "Новая Каховка"

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Новой Каховке с моста Каховского шлюза в воскресенье в воду прыгнул мужчина с ребенком, сообщает местное издание ПИК со ссылкой на ГУ ГСЧС в Херсонской области.

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    Полиция установила, что мужчина, 1981 года рождения, житель села Чернянка Каховского района, взял с собой 10-летнего ребенка, и отправился на мост. С моста он позвонил бывшей супруге, сообщил, где находится и прыгнул с ребенком в воду, пишет издание.

    По предварительной информации, месяц назад супружеская пара развелась. Тела ребенка и мужчины обнаружили водолазы-любители.

    Напомним, в феврале в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.

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