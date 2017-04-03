В Херсонской области мужчина после развода прыгнул с ребенком с моста

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Новой Каховке с моста Каховского шлюза в воскресенье в воду прыгнул мужчина с ребенком, сообщает местное издание ПИК со ссылкой на ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Полиция установила, что мужчина, 1981 года рождения, житель села Чернянка Каховского района, взял с собой 10-летнего ребенка, и отправился на мост. С моста он позвонил бывшей супруге, сообщил, где находится и прыгнул с ребенком в воду, пишет издание.

По предварительной информации, месяц назад супружеская пара развелась. Тела ребенка и мужчины обнаружили водолазы-любители.

Напомним, в феврале в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.