Во Львовской области столкнулись автобус с детьми и авто, есть погибшие

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В результате столкновения рейсового автобуса "Минск — Буковель" и автомобиля во Львовской области погибли два человека, 12 госпитализированы, сообщает МИД Белоруссии.

Игорь Зинкевич в Facebook На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области

"Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса Минск-Буковель с автомобилем 2 человека погибло, 12 госпитализировано", — сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Игорь Зинкевич в Facebook На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области

Как отмечается, посольство Белоруссии в Украине контролирует ход расследования, а также уточняет список пострадавших, обстоятельства ДТП. Кроме того, задействован почетный консул во Львове.

Позже МИД уточнил, что в автобусе находились дети. "По данным @BelEmbassyLt (посольство Белоруссии в Литве — Ред.) пострадавших в результате инцидента с автобусом с белорусскими детьми нет", — сказано в сообщении. Группа продолжила движение по маршруту на другом автобусе, добавили в ведомстве.

По данным полиции Львовской области, автобус в лоб столкнулся с легковым автомобилем Mercedes: от удара "Неоплан" съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщил очевидец происшествия Игорь Зинкевич, водитель автомобиля погиб на месте столкновения, один из пассажиров транспортного средства скончался позже, третий пассажир доставлен в больницу.

"Автомобиль выехал на на встречную, шел прямо "лоб в лоб". Автобус, избегая столкновения, перекинулся. Автобус с пассажирами был из Минска, говорят ехал в Буковель, — написал Зинкевич в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и автовоза в центральной итальянской области Эмилия-Романья пострадали 16 туристов.