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    Происшествия

    Во Львовской области столкнулись автобус с детьми и авто, есть погибшие

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    Как сообщил очевидец происшествия Игорь Зинкевич, водитель автомобиля погиб на месте столкновения, один из пассажиров транспортного средства скончался позже, третий пассажир доставлен в больницу.
    На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области
    Игорь Зинкевич в Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В результате столкновения рейсового автобуса "Минск — Буковель" и автомобиля во Львовской области погибли два человека, 12 госпитализированы, сообщает МИД Белоруссии.

    Игорь Зинкевич в Facebook
    На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области

    "Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса Минск-Буковель с автомобилем 2 человека погибло, 12 госпитализировано", — сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.

    Игорь Зинкевич в Facebook
    На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области

    Как отмечается, посольство Белоруссии в Украине контролирует ход расследования, а также уточняет список пострадавших, обстоятельства ДТП. Кроме того, задействован почетный консул во Львове.

     

    Позже МИД уточнил, что в автобусе находились дети. "По данным @BelEmbassyLt (посольство Белоруссии в Литве — Ред.) пострадавших в результате инцидента с автобусом с белорусскими детьми нет", — сказано в сообщении. Группа продолжила движение по маршруту на другом автобусе, добавили в ведомстве.

    По данным полиции Львовской области, автобус в лоб столкнулся с легковым автомобилем Mercedes: от удара "Неоплан" съехал в кювет и перевернулся.

    Как сообщил очевидец происшествия Игорь Зинкевич, водитель автомобиля погиб на месте столкновения, один из пассажиров транспортного средства скончался позже, третий пассажир доставлен в больницу.

    "Автомобиль выехал на на встречную, шел прямо "лоб в лоб". Автобус, избегая столкновения, перекинулся. Автобус с пассажирами был из Минска, говорят ехал в Буковель, — написал Зинкевич в Facebook.

    Смотрите также: Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и автовоза в центральной итальянской области Эмилия-Романья пострадали 16 туристов.

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