В Винницкой области столкнулись поезд и пассажирский автобус

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Калиновке в Винницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде дизель-поезд "Хмельницкий-Винница" столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ", сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что авария произошла на улице Щорса на нерегулируемом железнодорожном переезде в 16:50.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автобуса возвращался в гараж без пассажиров.

В результате ДТП водитель автобуса получил смертельные повреждения и погиб на месте происшествия. Пассажиры поезда не пострадали.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет заключения. Во время расследования будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 20 февраля шесть человек пострадали в результате ДТП в Винницкой области.



