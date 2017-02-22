Два человека погибли в ДТП в Житомирской области

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"В результате ДТП погибли два пассажира Volkswagen, и еще двое были травмированы. Их и водителя второго автомобиля госпитализировали", — отмечается в сообщении.

По предварительным данным полиции, на перекрестке водитель Volkswagen при совершении левого поворота не уступил автомобилю Daewoo Espero, двигавшемуся во встречном направлении.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Volkswagen задержан. По закону, в случае признания вины ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

zt.npu.gov.ua ДТП в Житомирской области

Напомним, 20 февраля шесть человек пострадали в результате ДТП в Винницкой области.