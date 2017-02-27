В Хмельницком столкнулись машина скорой помощи, Peugeot и автобус

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Массовая авария произошла накануне в Хмельницком на перекрестке Староконстантиновского шоссе и проспекта Мира, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные патрульной полиции.

Сообщается, что на перекрестке столкнулись машина скорой помощи, Peugeot Boxer и MAN с пассажирами.

В результате инцидента травмированы водитель Pegeout, врач и фельдшер, которые находились в машине медпомощи.

"Кто виноват в аварии, установят следователи. Предварительно — водитель автобуса не предоставил преимущество в движении "скорой", которая двигалась по главной дороге", — сообщает издание ye.ua.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат.