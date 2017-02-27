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    В Хмельницком столкнулись машина скорой помощи, Peugeot и автобус

    (обновлено: )16
    По данным патрульной полиции, в результате ДТП на перекрестке Староконстантиновского шоссе и проспекта Мира пострадали водитель Pegeout, врач и фельдшер, которые находились в машине медпомощи.
    На месте ДТП в Хмельницком
    Патрульная полиция Хмельницкого

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Массовая авария произошла накануне в Хмельницком на перекрестке Староконстантиновского шоссе и проспекта Мира, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные патрульной полиции.

    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилей
    @odi_city
    ДТП в Подмосковье: столкнулись около 30 авто

    Сообщается, что на перекрестке столкнулись машина скорой помощи, Peugeot Boxer и MAN с пассажирами.

    В результате инцидента травмированы водитель Pegeout, врач и фельдшер, которые находились в машине медпомощи.

    "Кто виноват в аварии, установят следователи. Предварительно — водитель автобуса не предоставил преимущество в движении "скорой", которая двигалась по главной дороге", — сообщает издание ye.ua.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат.

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