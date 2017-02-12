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    В Бангладеш столкнулись два автобуса, погибли 11 человек

    (обновлено: )17
    По данным полиции, одиннадцать пассажиров, включая двух детей и четырех женщин, погибли на месте в результате лобового столкновения двух автобусов.
    Скорая в Бангладеш. Архивное фото
    Associated Press A.M. Ahad

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В результате ДТП двух автобусов в Бангладеш погибли одиннадцать человек, еще три человека пострадали, передает агентство Синьхуа.

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    Инцидент произошел в воскресенье примерно в 9.00 по местному времени в округе Нарсингди.

    "Одиннадцать пассажиров, включая двух детей и четырех женщин, погибли на месте в результате лобового столкновения двух автобусов", — рассказала агентству глава полиции округа Амена Бегум. Трое пострадавших госпитализированы. Отмечается, что все они находятся в критическом состоянии.

    Это уже второй за последние два дня крупный инцидент на дорогах Бангладеш. В ночь с пятницы на субботу в результате столкновения автобуса и грузовика на юго-западе страны не менее 13 человек погибли и десятки ранены.

    Напомним, в Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил несколько БТР. В результате у маршрутки оказалась разбита передняя часть.

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