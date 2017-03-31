В центре Мариуполя взорвался автомобиль с правоохранителем

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В центре Мариуполя взорвался автомобиль, на место происшествия прибыло несколько патрулей полиции, машины скорой помощи и пожарная служба, сообщают местные СМИ.

Антон Симанчук в Facebook В центре Мариуполя взорвался автомобиль

По словам очевидцев, на перекрестке возле кафе-бара взорвалось авто, предположительно, марки Toyota Prado. При этом столб черного дыма был виден далеко от места взрыва.

По данным пресс-службы полиции в Донецкой области, в автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. Установлено, что погибший является сотрудником правоохранительных органов Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался.