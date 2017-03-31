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    В центре Мариуполя взорвался автомобиль с правоохранителем

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    По словам очевидцев, на перекрестке возле кафе-бара взорвалось авто, предположительно, марки Toyota Prado.По данным пресс-службы полиции в Донецкой области, в автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте.
    В центре Мариуполя взорвался автомобиль
    Антон Симанчук в Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В центре Мариуполя взорвался автомобиль, на место происшествия прибыло несколько патрулей полиции, машины скорой помощи и пожарная служба, сообщают местные СМИ.

    Антон Симанчук в Facebook
    В центре Мариуполя взорвался автомобиль

    По словам очевидцев, на перекрестке возле кафе-бара взорвалось авто, предположительно, марки Toyota Prado. При этом столб черного дыма был виден далеко от места взрыва.

    По данным пресс-службы полиции в Донецкой области, в автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. Установлено, что погибший является сотрудником правоохранительных органов Украины.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался.

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