КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Вблизи Мариуполя происходит утилизация снарядов, местные жители обеспокоены взрывами, которые слышны в разных районах города, сообщается на сайте города "0629" со ссылкой на пресс-офицера сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко.

"Жители сообщили, что слышали мощные взрывы в Кальмиусском и Центральном районах в 10.00 и 10.20. Также сообщения от мариупольцев о том, что сильные взрывы слышны в разных районах города, приходят до сих пор… Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко сообщил 0629 о том, что с утра в районе города происходит утилизация боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-офицера взрывы должны были закончится в 15.00, силовики просят мариупольцев сохранять спокойствие.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.