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    Силовики заявили о больших потерях ополченцев на мариупольском направлении

    (обновлено: )11010
    По данным пресс-центра антитеррористической операции, в результате боя близ населенного пункта Водяное, ополченцы понесли знасительные потери: 8 - убиты, еще 16 - ранены.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Штаб антитеррористической операции в Донбассе заявляет о больших потерях, которые понесли ополченцы в бою с украинскими военными под Водяным.

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    "По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

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    Как отмечается, по данным разведки — 8 ополченцев убиты, еще 16 — ранены.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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