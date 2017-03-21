На Днепровской набережной в Киеве взорвалось авто, есть пострадавшие

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался.

Facebook "Киев оперативный" ДТП и мощный пожар на Днепровской набережной в Киеве

"Огненное ДТП в Киеве на Днепровской набережной: сбил столб и взорвался автомобиль. Сильный пожар", – передает dtp.kiev.ua.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Facebook "Киев оперативный" ДТП и мощный пожар на Днепровской Набережной в Киеве

В то же время, как сообщает "Киев оперативный", по предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, слетел с дороги, в результате чего врезался в столб. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

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