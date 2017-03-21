наверх
21.03.201723:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    На Днепровской набережной в Киеве взорвалось авто, есть пострадавшие

    (обновлено: )18801
    По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, слетел с дороги, в результате чего автомобиль врезался в столб. Мужчина с серьезными травмами госпитализирован.
    ДТП и мощный пожар на Днепровской Набережной в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался.

    Facebook "Киев оперативный"
    ДТП и мощный пожар на Днепровской набережной в Киеве

    "Огненное ДТП в Киеве на Днепровской набережной: сбил столб и взорвался автомобиль. Сильный пожар", – передает dtp.kiev.ua.

    На месте происшествия работают спасатели и полиция.

    Facebook "Киев оперативный"
    ДТП и мощный пожар на Днепровской Набережной в Киеве

    В то же время, как сообщает "Киев оперативный", по предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, слетел с дороги, в результате чего врезался в столб. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

    Смотрите также: Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников