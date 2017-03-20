При обстреле на мариупольском направлении погибли 2 силовика

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Число погибших из-за обстрела у села Водяное на мариупольском направлении в Донбассе выросло до двух, 7 ранены, уточнил пресс-центр силовиков.

Ранее силовики сообщили, что погиб один военный, восемь получили ранения.

"По уточненной информации, в результате боев на мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семь получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По данным силовиков, ополченцы выпустили по их позициям в районе села Водяное 40 снарядов калибра 152 миллиметров, 40 снарядов калибра 122 миллиметров, 55 мин калибра 120 миллиметрови 65 выстрелов из системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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