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    При обстреле на мариупольском направлении погибли 2 силовика

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    В пресс-центре АТО сообщили, что ополченцы выпустили по их позициям в районе села Водяное 40 снарядов калибра 152 миллиметров, ранения получили семеро силовиков.
    Позиции сил АТО в Водяном
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Число погибших из-за обстрела у села Водяное на мариупольском направлении в Донбассе выросло до двух, 7 ранены, уточнил пресс-центр силовиков.

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    Украинское фото
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    Ранее силовики сообщили, что погиб один военный, восемь получили ранения.

    "По уточненной информации, в результате боев на мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семь получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    По данным силовиков, ополченцы выпустили по их позициям в районе села Водяное 40 снарядов калибра 152 миллиметров, 40 снарядов калибра 122 миллиметров, 55 мин калибра 120 миллиметрови 65 выстрелов из системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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