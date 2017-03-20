Штаб АТО: ситуация в Донбассе стабилизировалась

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В районе проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций ВСУ уменьшилось. За сутки зафиксировано 50 случаев открытия огня, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"26 обстрелов осуществлено на мариупольском направлении, где по позициям в районе Водяного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды добавили еще и артиллерию калибра 122. Рядом с Павлополем, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, в районе Лебединского из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов", — говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.