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    Штаб АТО: в результате обстрелов ранены 5 военных

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (352)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, под обстрелами оказались населенные пункты Авдеевка, Пески, Троицкое, Зайцево, Широкино, Марьинка и другие. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.
    Разрушенное Широкино
    Елена Белозерская в Facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили о 85 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

    "В районе проведения АТО продолжаются обстрелы позиций ВС Украины. С началом суток зафиксировано 85 случаев открытия огня по позициям ВС Украины", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    По информации пресс-центра, под обстрелами оказались населенные пункты Авдеевка, Пески, Троицкое, Зайцево, Широкино, Марьинка и другие. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

    Ранее представитель аппарата омбудсмена ДНР сообщил, что почти 80 человек погибли и более 130 получили ранения в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года.

    "С 1 января по 16 марта 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли 79 человек, среди которых 73 военнослужащих республики и шесть мирных жителей. За этот же период ранения различной степени тяжести получили 137 человек, среди которых 76 военнослужащих республики и 61 мирный житель, в том числе четыре ребенка до 18 лет", — сказал представитель аппарата.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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