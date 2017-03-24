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    На границе с Белоруссией обнаружили брошенный автомобиль

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    Согласно информации белорусской стороны, найденный автомобиль ночью 23 марта пересек границу Белоруссии на выезд, однако к украинскому пункту пропуска он, по неизвестным, причинам, не доехал.
    Ситуация на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области
    Городской Дозор

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Неподалеку от пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Белоруссией — на обочине дороги, соединяющей украинский и белорусский пункты пропуска, в 60 м от государственной границы — на территории Украины погранотряд обнаружил легковой автомобиль литовской регистрации, без водителя и пассажиров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Прорыв джипа через белорусскую границу. Видео
    Канал на Youtube Информационное агентство БелТА
    Прорыв джипа с оружием из Украины в Белоруссию. Появилось видео

    Согласно информации белорусской стороны, данное транспортное средство ночью 23 марта пересекло границу Белоруссии на выезд, однако к украинскому пункту пропуска оно, по неизвестным, причинам, не доехало.

    "Учитывая возможные риски при внешнем осмотре автомобиля, по инициативе Госпогранслужбы Украины, около 13.30 пропуск транспортных средств в пункте пропуска "Новые Яриловичи" было временно приостановлено. Около 15.00 движение на данном направлении было восстановлено. О данной ситуации пограничники проинформировали сотрудников ДСНС, СБУ и Национальной полиции в Черниговской области", — сказано в сообщении.

    Как отмечается, личность водителя уже установлена. Вместе с Национальной полицией продолжаются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств данной ситуации.

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    В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в котором обнаружили пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Два человека задержаны, предполагаемый третий участник прорыва разыскивается. Позже СК Белоруссии уточнил, что в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

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